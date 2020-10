Da Ronaldo a Van Basten, gli auguri a Maradona del mondo del calcio: il video emozionante

TORINO - L'effetto sorpresa in realtà è stato già annullato ieri, con l'anticipazione postata dallo stesso Diego Maradona sul suo profilo Facebook. Ciò non toglie che il video integrale abbia suscitato parecchie emozioni, non solo nel Pibe de Oro, che celebra oggi i suoi 60 anni, ma anche per tutti gli appassionati di calcio in generale. Una vera e propria parata di stelle si è esibita in una clip che ha raggruppato i messaggi di auguri nei confronti dell'argentino.

Maradona, il video di auguri per i 60 anni

Ci sono Mourinho, Van Basten, Ronaldinho, Ronaldo, Careca e molti altri ancora, tutti hanno partecipato a questo tributo al Diez. Che ha ringraziato con un messaggio allegato al video: "Festeggio i miei 60 anni con questi meravigliosi messaggi che mi danno la vita. Grazie per tutto questo affetto, grazie per la vostra amicizia. Questo è il miglior regalo di compleanno che abbiate mai potuto farmi. E grazie anche a tutta la mia squadra per avermi preparato questa grande sorpresa".