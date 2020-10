Cristiano Ronaldo omaggia Maradona: "Mi ha fatto sognare"

Anche Zidane ha voluto inviare un messaggio di auguri al Pibe de Oro: "È inimitabile", mentre Ancelotti ammette: "L'ho preso a calci come nessun altro perché non riuscivo a contenerlo, ma non si è mai lamentato una volta"

TORINO - Il mondo del calcio, e non solo, omaggia oggi Diego Armando Maradona. El Pibe de Oro compie 60 anni e in tantissimi lo hanno voluto festeggiare mandandogli un messaggio di auguri o semplicemente postando una sua foto sui social accompagnata da un commento. Anche il fuoriclasse della Juve Cristiano Ronaldo ha voluto fare gli auguri a Maradona e lo ha fatto attraverso il magazine francese France Football: "Ha detto di me che l'ho fatto sognare? Beh, sappia che anche lui mi ha fatto sognare". Diego 60, ci ha cambiato la vita

Zidane e gli auguri a Maradona Al fuoriclasse portoghese, sempre sul mensile transalpino, ideatore del Pallone d'Oro, si è aggiunto anche l'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane che ha raccontato: "Per quanto abbia cercato di assomigliare a Enzo Francescoli (il suo idolo, ndr) imitando, ad esempio, i suoi controlli, per Maradona non ho mai osato provare, perché è inimitabile".