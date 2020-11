Lukaku convocato dal Belgio. Martinez chiama anche Mertens

BRUXELLES (Belgio)- Nonostante i problemi fisici che lo danno in forte dubbio per Atalanta-Inter di domenica, Romelu Lukaku è stato convocato dalla sua nazionale. L'attaccante interista e' stato chiamato da Roberto Martinez, ct del Belgio, per gli impegni contro la Svizzera, amichevole, e contro Inghilterra e Danimarca, valide per la Nations League. Nell'ultima settimana Lukaku ha saltato i match contro il Parma e il Real Madrid e contro l'Atalanta potrebbe ancora non essere disponibile per Conte a causa del persistere del problema muscolare.

Martinez ha convocato pure Dries Mertens e il "milanista" Alexis Saelemaekers, e in conferenza stampa spiega la sua decisione di convocare comunque l'attaccante dell'Inter. "Il giocatore ha ancora qualche giorno per riprendersi: siamo fiduciosi e pensiamo che Romelu possa essere disponibile gia' da lunedi'. Decideremo poi con lo staff medico se sara' in grado di giocare. Siamo in contatto costante con Lukaku e con l'Inter da quando Romelu ha accusato il problema muscolare nella sfida contro lo Shakhtar Donetsk", ha precisato l'allenatore dei Diavoli Rossi.

Portieri: Casteels, Courtois, Mignolet, Van Crombrugge.

Difensori: Alderweireld, Bornauw, Boyata, Denayer, Dendoncker, Mechele, Vermaelen, Vertonghen.

Centrocampisti: De Bruyne, Tielemans, Chadli, Hazard T., Kayembe, Meunier, Saelemaekers, Praet, Vanaken, Witsel.

Attaccanti: De Ketelaere, Lukaku, Hazard E., Doku, Lukebakio, Mertens, Trossard, Verschaeren.