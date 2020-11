Eto'o, spaventoso incidente in auto in Camerun. Ricoverato ma non è in pericolo di vita

Spaventoso incidente in auto per Samuel Eto'o in Camerun. L'ex attaccante di Inter e Barcellona, però, non è in pericolo di vita. Eto'o si è schiantato contro un autobus e, successivamente, è finito fuori strada. La macchina è stata distrutta ma le sue condizioni non sono gravi, secondo quanto riporta la BBC dovrebbe aver subito solo un trauma cranico e, a causa di questo, sarebbe stato ricoverato.