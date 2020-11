WFS in diretta tutte le sessioni del Summit per la prima volta su LIVENow

World Football Summit, il principale organizzatore di eventi di business legati al mondo del calcio e LIVENow hanno unito le forze per trasmettere le sessioni WFS Live in tempo reale, ai professionisti del settore di tutto il mondo.

Per la prima volta in assoluto, i professionisti del business dello sport e gli appassionati di calcio possono accedere in diretta a oltre 40 conferenze, presentazioni, tavole rotonde e sessioni di domande / risposte che si svolgeranno dal 23 al 27 novembre.

Oltre 100 relatori di prim'ordine provenienti da tutto il settore globale saliranno sul palco virtuale per discutere e confrontarsi sulle questioni più urgenti che interessano il business dello sport, dagli effetti finanziari e le implicazioni della pandemia Covid-19 al ruolo crescente del professionisti sportivi come attivisti sociali.

Di seguito una selezione di relatori confermati:

Lisa Baird – Commissioner, NWSL , Jonathan Barnett – Football agent, Samuel Eto'o – Football legend and President of the Samuel Eto’o Foundation?, Assia Grazioli-Venier - Founding Partner - Board of Directors, Muse Capital & Juventus, Juan Mata – Footballer and Co-Founder of Common Goal, Andrea Radrizzani - Chairman & Founder, Aser Ventures, Mino Raiola – Football agent, Fatma Samoura – Secretary General, FIFA, Christian Seifert – CEO, Deutsche Fußball Liga, Javier Tebas – President, LaLiga, Sharon Thorne - Global Chair, Deloitte

Luis Vicente – Group Chief Executive Officer, ELEVEN SPORTS

WFS Live è l'evoluzione digitale del World Football Summit, il congresso aziendale che riunisce i principali stakeholder dell'industria calcistica in tutto il mondo dal 2016.

La sua edizione inaugurale, a luglio 2020, ha riunito oltre 150 relatori e oltre 3.400 partecipanti da oltre 120 paesi, e questa seconda edizione è destinata ad essere ancora più grande.

LIVENow ospita incredibili esperienze dal vivo e mira a intrattenere, coinvolgere ed educare. Sport, concerti, allenamenti, spettacoli di cabaret e altro ancora vengono trasmessi sugli schermi di tutto il mondo.