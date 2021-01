Supercoppa, Danilo: "Assenze col Napoli? Niente scuse, la Juve vuole vincere"

REGGIO EMILIA - Danilo ha voglia di mettersi alle spalle il brutto ko della sua Juve contro l'Inter, vincendo la Supercoppa domani sera nella finale con il Napoli: "Dobbiamo fare qualcosa di diverso rispetto all'ultima partita - le parole dei difensore brasiliano della Juve in conferenza stampa - dobbiamo essere concentrati dall'inizio alla fine; in queste partite serve coraggio, ma abbiamo dimostrato già in altre partite di avere una squadra forte. Per fortuna si gioca subito: questa è la partita giusta per dimostrare non quello che vogliamo, ma cosa siamo". Le tante assenze della Juve, sopratutto in difesa, non devono essere una scusante per domani: "Ne abbiamo già parlato. Non siamo qui per cercare alibi o scuse. C'è una rosa competitiva, è chiaro che ci mancano quelli che non ci sono. Ma abbiamo calciatori che possono dare tutto per vincere la partita domani".