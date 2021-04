Superlega: quanto guadagnerebbero e cosa rischiano Juve, Inter e Milan

Juventus, Inter e Milan sono i club italiani fondatori della SuperLega. Cosa cambia per loro? Primo: rischiano di essere espulsi da ogni competizione di Uefa e Figc e per “ogni competizione” si intende tutto. Non solo la prima squadra non potrebbe partecipare a nessun campionato dalla Serie A in giù, ma anche la Primavera, qualsiasi squadra giovanile e qualsiasi squadra femminile. Secondo: si troverebbero immediatamente più ricche, perché da quello che trapela, al momento dell’adesione alla SuperLega i club incasserebbero 350 milioni, poi potrebbero dividersi un montepremi di sei miliardi di euro, quanto potrebbe valere il nuovo torneo tra sponsor e diritti tv.