Superlega, il messaggio dell’ECA: “Torniamo a giocare”

Un messaggio abbastanza distensivo quello pubblicato in giornata dall’ECA, l’associazione dei grandi club adesso guidata dal presidente del Psg, Al-Khelaifi, dopo le dimissioni di Agnelli. ”Vogliamo superare gli eventi di questa settimana e incoraggiare e ispirare la comunità calcistica globale, poiché le partite tornano questo fine settimana - si legge nella nota in merito al caos Superlega - I club possono avere successo sia dentro che fuori dal campo solo se lavoriamo mano nella mano. Il messaggio dei membri dell'ECA è chiaro: Let's Get #BackToTheGame”.