The Guardian: "Boris Johnson era d'accordo con la Superlega"

Le pressioni del governo britannico vanno in una direzione: capire quale fosse veramente la posizione di Boris Johnson sulla Superlega. Sì perché sembra, stando a quanto scrive il The Guardian, che in realtà il primo ministro sapesse del progetto Superleague e che l'avesse anche approvato, dando il suo ok per l'ingresso delle sei inglesi (United, City, Tottenham, Arsenal, Chelsea e Liverpool). Nel mirino ci sarebbe anche l'incontro che il capo politico avrebbe avuto pochi giorni prima dell'annuncio del nuovo torneo con il vicepresidente esecutivo del Manchester United, Ed Woodard, il quale avrebbe capito che Johnson fosse a favore del progetto.