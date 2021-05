Gravina: “Ho sentito Agnelli, non possiamo fare a meno della Juve”

Agnelli incontra i presidenti della A

Gravina: “Agnelli? Ci siamo sentiti…”

“La nostra scelta però non può basarsi su quelle che sono le dimensioni né economiche né quelle collegate al bacino di tifosi. Noi dobbiamo basarci su quelli che sono i principi e le regole che governano il nostro sistema. Sono convinto comunque che la Juventus in maniera molto responsabile anche per rispetto nei confronti del bacino dei suoi tifosi dovrà fare una scelta di rispetto di queste regole che esistono da diverso tempo. Certo che ho sentito Agnelli, per me è doveroso cercare un percorso di dialogo. Al di là delle scelte che prenderà, mi sento di dire che ci sono i presupposti per il superamento di posizioni che in questo momento sono distanti. Io devo difendere la competizione, non le singole società”.

Tutte le news e gli aggiornamenti sulla Superlega