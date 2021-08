Juve sconfitta in casa dall'Empoli: inizia male il dopo Ronaldo

TORINO. Non poteva iniziare peggio il dopo Cristiano Ronaldo per la Juventus, incapace di segnare un gol all’Empoli e sconfitta meritatamente allo Stadium dalla squadra di Andreazzoli. Ad appena un punto dopo due partite, per giunta contro due avversarie di valore oggettivamente inferiore, al di là di quello che si è visto in campo, a Massimiliano Allegri non resta che sfruttare la sosta per le nazionali per trovare un nuovo assetto (aiutato magari anche dal mercato) e recuperare anche mentalmente i suoi in vista della durissima trasferta di Napoli. Sosta in cui dovrà però fare a meno di gran parte della rosa, il che complica decisamente il suo compito.

Perso Ronaldo, il tecnico bianconero contro l’Empoli rinuncia dall’inizio anche a Morata, presentando un attacco senza centravanti, con McKennie trequartista alle spalle di Chiesa e Dybala, sostenuti dagli inserimenti di Rabiot e Bentancur, mentre Danilo fa la guardia davanti alla difesa. Formata da Bonucci e De Ligt al centro, Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce, entrambi sempre pronti ad appoggiare la manovra offensiva. Andreazzoli conferma il 4-3-1-2 visto contro la Lazio (Luperto per Romagnoli in difesa l’unico cambio), con Bajrami trequartista alle spalle di Cutrone e Mancuso e il gioiello Ricci e Bandinelli mezzali pronte all’inserimento. Aveva chiesto una Juve arrabbiata per i due punti lasciati a Udine, Allegri, e i bianconeri lo accontentano con un inizio forsennato, in cui la difesa dell’Empoli è costretta agli straordinari e Chiesa prima impegna Vicario (3'), poi lo costringe a un mezzo miracolo (11') dopo una strepitosa azione personale. Di certo meno contento, il tecnico bianconero, per il contropiede subito al 13' e sventato in angolo da Bonucci. E meno contento che mai quando al 21' Bajrami serve Bandinelli alle spalle di Cuadrado, dando il là all’azione del vantaggio empolese, firmato da Mancuso che approfitta di un rimpallo in area e di una distrazione in marcatura di Alex Sandro. Visto che entrambi i pericoli sono nati sulla fascia destra e che l’Empoli prende coraggio, Allegri potenzia le fasce passando al 4-4-1-1 con Chiesa e Rabiot larghi e McKennie alle spalle di Dybala, che al 30' viene spinto a terra in area da Luperto: Ghersini però valuta come contrasto quello che sembra un chiaro rigore. Si tratta però di un episodio: la Juve ha accusato il colpo e fatica a riordinare le idee, sfiorando anche l’autogol con un retropassaggio di testa di Chiesa che Szczesny alza in angolo, mentre l’Empoli ha acquisito sicurezza.