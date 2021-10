Diretta Spagna-Francia ore 20.45: probabili formazioni, come vederla in tv e streaming

MILANO - La Spagna ha disputato una grandissima Nations League. Le Furie Rosse, infatti, sono riusciti nell'impresa di eliminare la Germania nella fase a gironi e l'Italia in semifinale. Luis Enrique, adesso, se la vedrà con i campioni del mondo in carica ma il suo credo non cambia, imporre il proprio gioco attraverso il possesso palla. Gli spagnoli, inoltre, non festeggiano una vittoria dal lontano 2012, dalla finale degli Europei vinta contro l'Italia di Prandelli. Il giustiziere dell'Italia, Ferran Torres, è uscito malconcio dalla semifinale a causa di un problema alla caviglia ma ha tranquillizzato i propri tifosi in conferenza stampa: "Sto bene, voglio giocare e penso di potercela fare". La Francia, invece, dovrà fare a meno di Adrien Rabiot, positivo al Covid-19: "E' stata una brutta notizia - ha ammesso Deschamps - ma per fortuna il resto del gruppo sta bene. L'affermazione con il Belgio è stata importante per il ranking ma adesso ci manca l'ultimo passo, bisogna vincere la coppa".