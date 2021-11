Cies: "Roma, Milan e Napoli le squadre più sostenibili d'Italia"

Una è in testa, l'altra ha perso il quarto posto dopo il ko di Venezia, ma il futuro in Italia è di Milan e Roma. Il Cies, l'Osservatorio del calcio, ha stilato oggi la classifica delle squadre più "sostenibili", considerando età dei calciatori, anni in prima squadra e durata dei contratti oltre ad altri fattori (più minuti in campo, maggiore l'importanza del giocatore all'interno della rosa). La graduatoria europea vede in testa il Manchester City, con una rosa dall'età media di 27,06 anni, 3,32 anni di media in prima squadra per i giocatori e contratti di 3,32 anni per ciascuno di loro. Al secondo posto la Real Sociedad, terzo il Liverpool. Prima delle italiane in classifica la Roma, 13ª (26,6 anni di età media, 1,9 anni la media di presenza in prima squadra, 3,1 anni la media dei contratti). I giallorossi precedono in Serie A il Milan (25,8; 2,1; 2,8), terzo il Napoli. L'età media più bassa è quella dello Spezia (24,6 anni), mentre in fondo alla classifica c'è la Lazio (30,3). Per quanto riguarda la presenza dei giocatori in prima squadra, il Napoli è quella con la durata più lunga (3 anni, solo uno per Empoli e Salernitana) mentre ai giallorossi spetta anche il primato della durata media dei contratti.