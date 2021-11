Lapo e Joana Elkann, Mandela e le sfide che verranno: «Sosterremo i nostri paesi con amore e lealtà»

TORINO - L’Italia di Mancini dovrà guadagnarsi il Mondiale in Qatar battendo prima la Macedonia e poi la vincente della sfida tra Portogallo e Turchia. Siccome nel calcio è bene non dare nulla per scontato, appare un tantino azzardato vedere già adesso una finale-spareggio tra azzurri e lusitani. Ma se così fosse, affrontare Cristiano Ronaldo e compagni sarebbe uno stimolo in più. CR7 ci terrebbe a concludere la sua fenomenale carriera con un’altra partecipazione alla rassegna iridata. L’Italia campione d’Europa capitanata da Giorgio Chiellini, al tempo stesso, non deve temere nessuno, se ritrova lo spirito di Wembley. Nemmeno il campo avverso. Di certo, Italia e Portogallo hanno tifosi speciali, anche all’interno della stessa famiglia. Lapo Elkann ha sposato a ottobre Joana Lemos, con la quale condivide pure le campagne solidali. E allora ecco che il match dei match è già in atto. Il nipote dell’Avvocato twitta una frase di Nelson Mandela: «Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Di unire la gente. Parla una lingua che tutti capiscono. Lo sport può creare la speranza laddove prima c’era solo disperazione». Ed ecco quindi il cinguettio bipartisan: «Joana ed io sosterremo il nostro Paese - Portogallo e Italia appunto - con amore e lealtà». E il conto alla rovescia è partito, marzo praticamente è dietro l’angolo…