Tuttosport a caccia di talenti: il numero 10 del futuro? Burak Ince

“Tuttosport a Caccia di talenti” riparte oggi da Smirne, città fondata dai Greci, conquistata dai Romani e ricostruita da Alessandro Magno. Il nome turco è Izmir e la squadra di calcio locale è l’Altinordu. «È un club di serie B, ma da qualche anno lavora benissimo a livello di settore giovanile. Nell’Altinordu sono cresciuti l’ex romanista Under, ora al Marsiglia, e Söyüncü del Leicester. E adesso in rampa di lancio c’è un gioiellino di 17 anni: Burak Ince». Parola del talent scout Adelio Moro, uno dei quattro osservatori (gli altri sono La Spisa, Panfili e Piro) che seguono le partite di tutto il mondo anche per Tuttosport.