Rivoluzione Totocalcio: si riparte, formula completamente nuova!

TORINO - Per anni è stato il sogno di ogni italiano: fare tredici, riuscire a sbancare il Totocalcio indovinando i risultati del campionato, è stato l'obiettivo di ogni appassionato. Dal prossimo quattro gennaio e in vista della seconda giornata di ritorno della serie A, torneranno di moda schedine e ricevitorie. Il Totocalcio, con una nuova formula che abbinerà tradizione e innovazione, sarà nuovamente protagonista con il primo palinsesto dell'anno. Se la dinamica di base resterà infatti la stessa, con il famoso 1X2 da indovinare in relazione alle sfide, cambieranno notevolmente le formule di gioco a disposizione degli scommettitori, che potranno decidere di vincere indovinando 3,5,7,9,11 o 13 partite.