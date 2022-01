Sassoli, il tifoso viola che affondò la Superlega

Chi gli è stato vicino sino all’ultimo, racconta come l’immagine pubblicata in questa pagina fosse particolarmente cara a David Sassoli, fiorentino, tifoso della Fiorentina nato nel ‘56, l’anno del primo scudetto viola. Quel giorno dell’ottobre 2019, ricevette la maglia n.1 da Joe Barone durante la cerimonia presieduta dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, per la consegna delle chiavi di Firenze all’illustre concittadino. In morte di David, il mondo s’inchina al galantuomo, al politico di fortissima fede europeista, al giornalista televisivo molto amato dal pubblico per l’eccellente professionalità e lo stile sobrio, essenziale, lo stesso che ne ha scandito la vita sino all’ultimo. La scomparsa di Sassoli ha suscitato un cordoglio profondo, sincero, un lutto popolare transnazionale. Anche il calcio è riconoscente all’ex giocatore dilettante che portava la numero 10: lo testimoniano i messaggi di Ceferin e Infantino. Significative le parole del primo: «Rendo omaggio a un vero tifoso di calcio, campione della democrazia europea e campione dei valori, che ha operato per il bene del calcio europeo. David era entusiasta ogni volta che parlavamo di calcio e del potere che ha per combattere le disuguaglianze e portare beneficio ai cittadini e alle comunità in tutta Europa. Siamo stati onorati di lavorare con lui».