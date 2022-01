Sesta volta dell’Inter: l’albo d’oro della Supercoppa

Alla fine, in Supercoppa, è festa Inter. La squadra di Inzaghi ha battuto ai supplementari per 2-1 la Juve nella sfida di San Siro. I bianconeri sono andati in vantaggio con McKennie al 25’, poi i nerazzurri hanno pareggiato con Lautaro su rigore al 35’ e a ridosso del fischio che avrebbe portato la partita ai rigori hanno chiuso i conti con la firma di Sanchez. Per l’Inter si tratta della sesta Supercoppa della storia.