Cristiano Ronaldo e il regalo al Papa: donata la maglia del Portogallo

ROMA - La fede rappresenta un caposaldo importante per la famiglia di Cristiano Ronaldo. Mamma Dolores tempo fa raccontò che la nascita del fuoriclasse portoghese fu un vero e proprio dono di Dio. Lei, che aveva già tre figli ed era alle prese con una situazione economica non proprio agevole, non voleva portare avanti la gravidanza, ma alla fine quel bimbo vide la luce, e per fortuna aggiungeremmo. La donna, che ha preso parte all'udienza generale del mercoledì del Santo Padre, ha voluto omaggiare Papa Francesco con la maglia di Cristiano Ronaldo del Portogallo. Un dono speciale per Bergoglio, grande appassionato di calcio e tifoso del San Lorenzo. Il fuoriclasse portoghese, che qualche giorno fa ha compiuto 37 anni, non segna da diverse settimane. Un record negativo che durava dal 2012. Nonostante tutto, però, CR7 guarda avanti, e proprio nel giorno del suo compleanno ha voluto condividere una riflessione importante: “La vita è una montagna russa. Lavoro duro, alta velocità obiettivi urgenti, aspettative esigenti… ma alla fine , tutto si riduce alla famiglia, all’amore, all’onestà, all’amicizia, ai valori che ne fanno valere la pena”.