Champions, il progetto Uefa anti Superlega: dal 2024 5 miliardi all’anno!

TORINO - Una Champions League più ricca. Molto più ricca. Ecco la risposta della Uefa al recente tentativo di creazione di una coppa parallela, la Superlega , destinata ai club più facoltosi. Il volto del cambiamento all'interno della principale competizione europea è quello di Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg e dell'Eca . È lui il principale alleato del presidente Uefa Ceferin e ha inviato una lettera ai club per annunciare i cambiamenti che avranno inizio a partire dal 2024: “Si tratta di una nuova alba di stabilità finanziaria e di un’opportunità per i club di calcio europei, grazie alla trasformazione della gestione e alla commercializzazione delle nostre competizioni“.

Champions League, il nuovo format

Questo compito sarà affidato nello specifico a TEAM Marketing e Relevant Sports Group, che faranno in modo di portare una crescita di ricavi del 42,8% nel triennio 2024-27, arrivando a garantire fino a 5 miliardi di euro e ampliando i suoi diritti anche negli Stati Uniti. La competizione inoltre sarà allargata a più squadre, passando dalle 32 attuali a 36, che non saranno più divise in 8 gironi da 4: ciascuna di loro infatti avrà almeno 10 partite garantite prima di approdare agli ottavi.

Pedrerol: "Florentino Perez e Al-Khelaifi, incontro a Parigi il 14 febbraio"

Oltre alla lettera inviata ai colleghi, il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi avrebbe già fissato un incontro con il suo omologo del Real Madrid Florentino Perez, tra i principali sostenitori della Superlega. L'indiscrezione è del conduttore della trasmissione "El Chiringuito", Pedrerol, che parla di una cena a Parigi il prossimo 14 febbraio, in cui i due proveranno a trovare un punto d'incontro per remare tutti nella stessa direzione.