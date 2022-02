Incredibile Rooney: "Temevo di morire o di poter uccidere qualcuno"

LONDRA (Regno Unito) - Wayne Rooney, tecnico del Derby County e storico ex attaccante di Everton, Manchester United e della nazionale inglese, è tornato sul problema con la dipendenza dall'alcol in un'intervista rilasciata alla Bbc, altra 'tappa' del giro sui media per la presentazione del nuovo documentario sulla sua vita. Rooney ha dichiarato che, "nei momenti più bassi", ha "temuto di poter morire o di uccidere qualcuno. Potevano essere le ragazze, la guida in stato di ebbrezza o altre cose che ho fatto: avrei potuto uccidere qualcuno o, anche, potermi uccidere. Sapevo di aver bisogno di aiuto, sia per salvare me stesso che per salvare la mia famiglia", ha detto il 36enne inglese. "Dieci, quindici anni fa, non potevo entrare in uno spogliatoio e dire 'Sto lottando con l'alcol, sto lottando con la mia salute mentale'. Non potevo farlo", ha confessato Rooney, che oggi invece parla liberamente dei suoi problemi.