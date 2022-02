Lapo Elkann sta con il numero 1 della Figc: «Basta attacchi, forza presidente Gravina»

TORINO - Senza troppi giri di parole, diretto come sempre, Lapo Elkann si schiera e scende in campo a favore del numero uno della federcalcio italiana: «In questi giorni il presidente Gravina è vittima di attacchi incrociati. Oltre ad essere una brava persona ha creato le condizioni ideali per la Nazionale nel percorso che ci ha incoronato campioni d’Europa. Basta con questi attacchi beceri. Forza Presidente». L’appoggio del nipote dell’Avvocato è forte e chiaro: giù le mani da Gravina, dalla Figc e dal calcio italiano.