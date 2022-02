Gravina: "Chiesto il rinvio della 30ª giornata per i playoff mondiali"

ROMA - Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, rivela di aver chiesto il rinvio della 30ª giornata di Serie A , in programma il 20 marzo per permettere alla nazionale italiana di Roberto Mancini preparare al meglio i playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar: "Sarebbe un' altra brutta pagina se l'Italia non si qualificasse per quello che rappresenta il calcio nel nostro Paese - le parole di Gravina a Radio anch'io lo sport - Noi dobbiamo qualificarci , abbiamo le condizioni per poterlo fare, ci siamo complicati la vita sbagliando due rigori importantissimi. L'Italia nei momenti di difficoltà reagisce. Il progetto Nazionale è vivo, non si esaurisce con vittoria Europei o una eventuale, speriamo di no, non partecipazione ai Mondiali". L'Italia è attesa dalla semifinale contro la Macedonia del 24 marzo ed, eventualmente, dallo spareggio decisivo del 29 marzo contro la vincente di Portogallo-Turchia.

Gravina: "Puntiamo agli stadi al 100 per cento"

Gravina esclude poi attriti nella governance del calcio italiano: "Non c'è nessuno scontro tra Lega e Figc - le sue parole - sono in gioco piuttosto due visioni contrapposte del presente e del futuro del calcio, io sono per la modernizzazione e le riforme altri sono per l'immobilismo e il conservatorismo come nel caso delle multiproprietà. Sui principi informatori abbiamo agito con rispetto abbiamo cercato di discutere per individuare tutte le soluzioni per non fare implodere un già fragile equilibrio nell'assemblea di Lega di Serie A. Mi spiace quando si parla di riforma e futuro e poi si creano ostacoli e blocchi per applicare principi di democrazia". Il presidente federale torna poi convivenza del calcio con il Covid: "Tornare al 75% della capienza degli impianti è già un passo in avanti, ma non soddisfa. Mi auguro che già a fine mese, vista l'involuzione della pandemia, si possa passare al 100%: sarebbe un ulteriore segnale di speranza per il nostro Paese". Dell'andamento della Serie A infine dice: "Vedo un campionato molto avvincente. Fino a qualche settimana abbiamo parlato di asse Milano-Napoli, oggi col ritorno della Juventus e la riaffermazione dell'Atalanta credo che il campionato sia molto molto avvincente".