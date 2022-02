Costa: "100% di capienza negli stadi? Entro la fine di marzo"

Le dichiarazioni di Andrea Costa

Costa ha spiegato, sulla possibilità di vedere lo stadio di Palermo pieno per lo spareggio mondiale tra l'Italia e la Macedonia del Nord: "Non mi sento di escludere questa possibilità e di avere lo stadio pieno per sostenere la nazionale". Infine, su riapertura dei palazzetti e sulle richieste di ristori, ha detto: "Anche per gli sport al chiuso c'è un ritorno graduale dell'ampliamento delle capienze. Lo sport è un comparto che ha sofferto tantissimo e la politica deve dare delle rispose. Ci sono costi importanti, dobbimao crare le condizioni per continuare a fare sport".