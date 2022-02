Finali coppe europee, dalla Uefa 30mila biglietti gratis ai tifosi

NYON (SVIZZERA) - "I tifosi dei club finalisti riceveranno biglietti omaggio per come segue. Champions League: 10.000 biglietti gratuiti (5.000 biglietti per club). Europa League: 8.000 biglietti gratuiti (4.000 biglietti per club). Conference League: 6.000 biglietti gratuiti (3.000 biglietti per club). Women's Champions League: 6.000 biglietti gratuiti (3.000 biglietti per club)". È l'annuncio del presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, sui 30mila biglietti gratis per i tifosi delle squadre in lotta per la Champions League, l'Europa League, la Conference League e la Champions femminile. I club finalisti potranno scegliere come meglio utilizzare questi biglietti. Gli stessi tagliandi non potranno essere ceduti a sponsor o ad altri partner.