Lady Marchisio, lo scatto hot con Claudio fa impazzire i social

La moglie di Claudio Marchisio, Roberta Sinopoli, con uno scatto hot che la ritrae in "intimità" con l'ex centrocampista della Juve, ha infiammato i social. La descrizione del post recita "Chimica artistica", riferendosi al brano "Chimica", presentato a Sanremo 2022 da Donatella Rettore e Ditonellapiaga. Non si è fatta attendere la reazione di Sarah Felberbaum, moglie dell'ex compagno di nazionale di Marchisio Daniele De Rossi, che ha voluto commentare il post di Roberta con l'emoji del fuoco. Oltre a lei, anche Silvia Slitti, moglie di Giampaolo Pazzini, ha voluto commentare scrivendo "Ciaone!". Non è mancata poi la reazione dell'attrice Elena Barolo, moglie del noto sarto Alessandro Martorana, che commenta con diverse emoji di un aereo in volo.