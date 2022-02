Baggio e il docu-show “Alessandro Cattelan: una semplice domanda”

TORINO - «Alessandro Cattelan: Una Semplice Domanda», il docu-show Netflix in 6 episodi, prodotto da Fremantle, di cui Cattelan è autore e protagonista, è solo su Netflix. Roberto Baggio, Geppi Cucciari, Elio, Francesco Mandelli, Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli, saranno con Cattelan nei 6 episodi dello show, in arrivo negli oltre 190 Paesi in cui Netflix è disponibile. Le grandi icone sportive e i prestigiosi nomi del cinema, della musica e della tv, in ogni episodio, ciascuno dedicato ad un tema diverso, aiuteranno Alessandro a rispondere alla domanda, in apparenza semplice, di sua figlia Nina: «Papà, come si fa a essere felici?». Per rispondere a questa “semplice domanda” Cattelan ha viaggiato, in Italia e all’estero, confrontandosi e condividendo esperienze uniche con i suoi compagni di viaggio, dando vita ad un racconto sugli elementi che caratterizzano la felicità per ognuno di noi. Uscendo dallo studio televisivo, con una costruzione originale, Cattelan sperimenta così nuovi linguaggi e, soprattutto, si mette in gioco mostrando una parte di sé fino ad oggi inedita.