Espn: "Superlega, la Juve e altri club vogliono un torneo negli Usa"

Continua a covare sotto la cenere il progetto della Superlega: secondo Espn la Juventus, il Real Madrid e il Barcellona, tre club irriducibili del torneo alternativo alla Champions League, starebbero organizzando una serie di amichevoli negli Stati Uniti per la prossima estate. Non sono state ancora definite le sedi delle gare, ma si dovrebbe giocare sulla costa occidentale degli Usa, con molte città interessate ai match di cartello in programma, tra i quali il "Clasico" spagnolo. Alcune fonti hanno riferito a Espn che Madrid, Barça e Juve stanno cercando di massimizzare il profitto dalle partite per compensare le enormi perdite che tutti hanno subito dalla pandemia iniziata nel 2020. I tre club stanno cercando di coinvolgere nella tournée americana anche il Milan, che fu tra i club della prima ora ad aderire alla Superlega, salvo poi sfilarsi dal progetto.