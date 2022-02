Eriksson confessa: "Nel 2010 la Corea del Nord voleva truccare il Mondiale"

LONDRA - Nel corso di un'intervista per il documentario "I crimini più strani del calcio: l'uomo da un trilione di dollari", riferito al periodo in cui lo pseudo-magnate Russell King aveva prima rilevato il Notts County (squadra di Nottingham e società più antica di tutto il Regno Unito) e poi promesso ingenti investimenti prima di essere arrestato per frode e condannato a sei anni di carcere, l'ex allenatore della Lazio Sven-Goran Eriksson (ingaggiato dal truffatore King come manager della squadra bianconera) racconta alla Bbc anche un aneddoto relativo ad un suo viaggio in Corea del Nord , accompagnato proprio dal suo ex presidente, e durante il quale sarebbe stato avvicinato dai dirigenti della nazionale nordcoreana per truccare il sorteggio dei Mondiali in Sudafrica: Eriksson era infatti membro del Comitato Fifa.

"I rappresentanti nordcoreani sapevano che ero un membro del Comitato calcistico della FIFA e mi hanno detto: 'Puoi aiutarci per favore?'. "Certo che posso aiutarvi, se posso", risposi. Pensavo che volessero palle o scarpe o qualcosa del genere. E invece volevano avere aiuto con il sorteggio. Naturalmente, ho detto: 'Intendete davvero quello che penso? Non posso farlo. Nessuno può farlo. È assolutamente impossibile ed è criminale anche provarci", afferma l'ex tecnico della Lazio dello scudetto. "Ma non mi hanno mai creduto. La cosa sorprendente è che sembrava che non credessero che non potessi farlo ma credevano che semplicemente non volessi farlo. Molto strano. Questo è stato, credo, il motivo principale per cui sono stato invitato e perché era così importante la mia presenza. E Russell King lo sapeva". Per la cronaca, la Corea del Nord nel girone dopo una prestazione di tutto rispetto nella sconfitta per 2-1 contro il Brasile, ha perso 7-0 contro il Portogallo e 3-0 contro la Costa d'Avorio, abbandonando la kermesse sudafricana dopo tre partite.

