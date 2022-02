Maradona Jr: "Sono convinto che Messi tornerà al Barcellona in estate"

Lo stadio Diego Armando Maradona sarà il teatro della supersfida tra Napoli e Barcellona valida per il ritorno dei playoff di Europa League. Si riparte dall'1-1 dell'andata al Camp Nou, quando Ferran Torres su rigore rispose al momentaneo vantaggio ospite firmato Zielinski. L'attesa sale ora dopo ora (fischio d'inizio alle 21). Intanto, Maradona Jr, figlio del Pibe de Oro, uomo simbolo della gara per il passato glorioso in blaugrana e in azzurro, ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo Sport e ha parlato anche di Lionel Messi e del futuro della Pulce: "Quale club non avrebbe subito la sconfitta? Per me la stanno affrontando bene. Se dico che il Barça gioca con Dembélé, Aubameyang e Ferran, con Traoré, fuori De Jong. È una grande squadra. Futuro? Sono convinto che Leo Messi tornerà al Barça. Forse la prossima estate. Non è felice lì (al Psg ndr). Ovviamente è un giocatore barbaro e quando giochi così lo fai vedere ovunque. Ma il suo posto è il Barcellona, ??senza dubbio".

Maradona Jr: "Mio padre un'ombra eterna su Napoli"

Maradona Jr si è poi soffermato sull'amore che Napoli e il suo popolo ha donato al Pelusa: "Il mio vecchio sarà nella storia dell'umanità e qui a Napoli molto di più, la sua ombra sarà eterna. Mi rende molto orgoglioso, è incredibile avere una città qui, la mia gente, che lo ama così tanto e lo rispetta. Penso anche che se lo sia guadagnato in campo, mi sembra giusto. L'intitolazione dello stadio? Adoro vederlo, se lo meritava". Sul titolo che la nazionale argentina ha vinto in Copa América 2021, ha detto: "Ci siamo tolti un peso dalle spalle. Immagina che con una generazione come quella di Higuaín, Di María, Messi, Mascherano, non abbiamo vinto nulla. Un meraviglioso gruppo che stava lasciando il vuoto. Poi ci sono diverse cose. Nel Mondiale in Brasile c'è un rigore scandaloso che non hanno fischiato. In finale abbiamo distrutto la Germania. Hanno tirato una volta e hanno segnato un gol". Poi risponde così a chi paragona Messi e Maradona: "Il mio vecchio non ha paragoni. E non solo in Argentina, lo hanno paragonato in tutto il mondo ma non ha senso" .