Ucraina, l'appello di Shevchenko: "La Russia fermi l'aggressione"

L'ex attaccante del Milan ed ex commissario tecnico della nazionale di calcio dell'Ucraina, Andrij Shevchenko, ha scritto un nuovo post sui social a favore dei suoi connazionali che stanno subendo, a Kiev, l'aggressione militare della Russia di Putin: "Nelle prime ore di oggi la Russia ha iniziato una guerra su vasta scala. La mia gente e la mia famiglia sono sotto attacco. L'Ucraina e la sua popolazione vogliono la pace e l'integrità territoriale. Per favore, vi chiedo di sostenere il nostro Paese e di chiedere al governo russo di fermare la loro aggressione e violazione del diritto internazionale. Vogliamo solo la pace. La guerra non è la risposta".