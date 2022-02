Conflitto in Ucraina: "Aiutiamo i nostri calciatori", l'allarme della Federcalcio brasiliana

TORINO- Alfredo Sampaio , presidente della Federazione brasiliana degli atleti di calcio professionistici (Fenapaf), ha dichiarato alla CNN che invierà in giornata una lettera al governo federale brasiliano per richiedere una "soluzione di salvataggio" per i giocatori brasiliani in Ucraina . Sono trenta i calciatori nati in Brasile che giocano nella prima divisione del calcio ucraino: solo nello Shakthar Donetsk , squadra di una delle città ucraine più coinvolte nel conflitto, sono ben 13 gli atleti verdeoro in rosa: Dodô, Vitão, Marlon, Vinícius Tobias, Ismaily, Marcos Antonio, Maycon, David Neres, Tetê, Alan Patrick, Pedrinho, Fernandinho e Junior Moraes. Il documento ufficiale sarà trasmesso anche al presidente ad interim della Confederazione calcistica brasiliana (CBF), Ednaldo Rodrigues.

L'idea della federazione calcistica è quella di sensibilizzare il governo federale , attraverso la Segreteria Speciale per lo Sport, e ottenere aiuto per gli atleti professionisti che lavorano in Ucraina: "La mia speranza è che i giocatori vengano salvati, ma dobbiamo vedere la fattibilità. L'intenzione della lettera è chiedere aiuto al governo federale e anche alla principale entità calcistica del Paese. Sappiamo che in pratica un salvataggio è difficile, ma non impossibile. Credo che il governo sarà sensibile alla nostra richiesta”, ha affermato Alfredo Sampaio, presidente del Fenapaf. "Temendo gli attacchi russi in Ucraina , circa 20 persone, tra cui giocatori dello Shakhtar Donetsk, mogli e figli, hanno chiesto aiuto per ottenere informazioni e poter lasciare l'Ucraina. Uno dei giocatori afferma di aver lasciato le proprie case e di essere andati in un albergo, ma che manca il carburante e, con lo spazio aereo e le frontiere chiuse, non possono lasciare il Paese. Qui siamo tutti riuniti con le nostre famiglie, alloggiando in un hotel", ha detto. "Spero che l'ambasciata possa aiutarci", ha concluso.