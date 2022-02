Zoff: "Juve, che rincorsa! Sarà un finale alla grande"

ROMA - Compie 80 anni oggi Dino Zoff, mito del calcio, straordinario portiere di Udinese, Mantova, Napoli e Juventus e poi apprezzato allenatore: "Sono abbastanza lucido nel limite degli 80 anni - dice l'ex tecnico della nazionale e della Juve a Radio Anch'io Sport - il ricordo ricorrente è la parata decisiva su Oscar con il Brasile ai Mondiali del 1982. Vidi tutto in tre secondi, non avevo la percezione se l'arbitro aveva visto bene perché i brasiliani già festeggiavano. Perché quel Mondiale sembra irripetibile? Quello che successe in campo con grandi squadre e tanti gol su azione è irripetibile, la spettacolarità con il nostro Mondiale vinto è irripetibile con tutto il rispetto per gli altri Mondiali vinti dall'Italia. E poi quella partita a carte con Pertini; immaginate cosa potrebbe succedere oggi con gli uffici stampa. Fu tutto merito del Presidente". Zoff dice la sua sulla corsa scudetto: "Il Napoli, dopo la partita di coppa, mi aveva un po' spaventato, ma capita che ogni tanto le partite vadano come non si vorrebbe", dice a proposito dell'eliminazione dall'Europa League con il Barcellona. Poi però ieri è arrivato il successo dei ragazzi di Spalletti in casa della Lazio: "Ha fatto un cambiamento notevolissimo e dimostrato qualità - aggiunge Zoff - la Juve? E' in rincorsa, dalle previsioni che si possono fare adesso sarà un finale di campionato alla grande".