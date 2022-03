L'Eca sospende i membri russi a causa della guerra in Ucraina

LONDRA (Regno Unito) - L'ECA, associazione dei club calcistisci europei presieduta dal n.1 del Psg Nasser Al-Khelaifi, ha deciso di escludere tutti i club russi dalle sue gare a causa della guerra, seguendo l'esempio della Uefa. L'associazione ha anche approvato la fine della partnership commerciale con Gazprom. Il Consiglio di amministrazione, riunitosi a Londra, si è inoltre impegnato a tutti gli sforzi per fornire il supporto necessario ai club ucraini e ai loro giocatori durante questo periodo difficile. Le problematiche relative al difficile periodo che si sta vivendo nel centro dell'Europa saranno affrontate ancora nella prossima assemblea generale, in programma il 28 e 29 marzo a Vienna, in Austria