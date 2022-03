Higuain: "In Mls mi sono ritrovato, non c'è invidia né sfiducia"

MIAMI (Stati Uniti d'America) - Gonzalo Higuain, ex centravanti della Juve, ha rilasciato un'intervista al quotidiano argentino "Olé" raccondando la sua esperienza in Mls, campionato di massima serie statunitense nel quale gioca nelle fila dell'Inter Miami: "La MLS? Ho trovato la tranquillità emotiva e interiore che cercavo da tempo. Sono uscito da quel vortice europeo. Non credevo che mi sarei trovato così bene. Volevo tornare alle sensazioni provate col dilettantismo, come quando giocavo nelle serie inferiori. Qui non c'è quel male, quella sfiducia, quell'invidia. Se un giornalista fa una critica, la fa con rispetto". L'argentino ha poi parlato dell'approccio che c'è negli States alle partite: "Arriviamo sempre due ore prima della partita, mia figlia può scendere in campo con mia moglie: ci sono meno regole, tutto è più naturale. Sembra di giocare soltanto nei weekend, mentre durante la settimana ci si rilassa. L'MLS è un campionato molto bello da giocare e rende felici anche fuori dal campo".