Tebas esagera: “Juve, Real e Barcellona più bugiardi di Putin”

Dopo le parole di Ceferin sul progetto Superlega, arrivano anche quelle di Javier Tebas, presidente della Liga, che non va decisamente per il sottile. “I tre club coinvolti (Juve, Real e Barcellona, ndr) mentono più di Putin - ha detto nel corso del FT Business of Football Summit - Noi delle leghe nazionali dovremmo essere degli idioti, allora, visto che siamo tutti contrari. Mi sento umiliato all’idea di far rivivere la Superlega. Se Andrea Agnelli non spiegherà oggi il nuovo progetto significa che mentirà. Con Barcellona e Real Madrid si è incontrato a casa sua. Ora stanno dicendo che non vogliono posti fissi. Creano un danno enorme”.