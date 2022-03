Russia, presentato ricorso al Tas su esclusioni Fifa e Uefa

MOSCA (RUSSIA) - La Federcalcio russa (Rfu) ha presentato ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna contro l'esclusione delle nazionali russe dalla partecipazione alle competizioni internazionali. La RFU risponde così alla decisione di Fifa e Uefa, e chiede il ripristino di tutte le squadre nazionali maschili e femminili della Russia in tutti i tornei a cui hanno preso parte, compreso il turno di qualificazione ai Mondiali in Qatar. "Al fine di garantire - scrive la Federcalcio russa - la possibilità della partecipazione delle squadre russe alle prossime partite in programma, la RFU insisterà su una procedura accelerata per l'esame del caso. Se la Fifa e la Uefa rifiutano tale procedura, si procederà con l'introduzione di misure provvisorie sotto forma di sospensione delle decisioni Fifa e Uefa, nonché delle competizioni a cui avrebbero dovuto partecipare le squadre russe". Viene chiesto inoltre un risarcimento del danno.