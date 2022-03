Juve, Agnelli: "La Superlega non è fallita. Uefa organo monopolista"

LONDRA (Regno Unito) - " L'Uefa è un organo regolatore, monopolista e guardiano . Loro sapevano che stavo lavorando su un altro progetto prima del lancio della Superlega, il cui progetto non è fallito. La Superlega europea è uno sforzo congiunto di dodici club . Undici dei dodici che hanno aderito alla Superlega europea sono ancora vincolati al contratto di 120 pagine che hanno firmato". Lo ha detto il presidente della Juventus, Andrea Agnelli , intervenuto al congresso sportivo-economico organizzato dal Financial Times a Londra, in merito al rilancio del progetto di una Superlega europea contrapposta all'Uefa portato avanti in particolar modo dai bianconeri con Real Madrid e Barcellona.

Agnelli risponde a Tebas: "Le sue parole si qualificano da sole"

"Secondo me il calcio europeo ha un disperato bisogno di riforme profonde, ormai il compromesso non è più una scelta. Non penso che un organo monopolista sia adatto a guidare un businesse come il calcio. Se la Uefa deve essere sciolta? Mi siederò al tavolo, sosterrò un'organizzazione trasparente e aspetterò che il Consiglio di giustizia europeo ci dica se l'attuale organismo è idoneo al suo scopo. Se vedo la Juve tra 5 anni in Champions? La vedo giocare nella principale competizione europea". E sulle parole di Javier Tebas, presidente della Liga, che ha accusato chi sostiene la Superlega di "mentire peggio di Putin", Agnelli taglia corto: "Non accetterò domande su Tebas, le sue parole si qualificano da sole".