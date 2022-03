Khedira: "Cristiano Ronaldo più maturo alla Juve"

TORINO - Sami Khedira, ex centrocampista della Juve, ha concesso un'intervista a ESPN e ha parlato anche di Cristiano Ronaldo, dichiarando: “Ho conosciuto due Cristiano Ronaldo. Uno a Madrid, al Real, e uno a Torino, alla Juventus. Nella mia seconda esperienza con CR7, l’ho trovato ancora egoista ma anche più leader, in maniera naturale. Non fraintendetemi, al Real faceva parte della squadra ma, a Torino, era un po’ più maturo”. Su Kevin Price Boateng: "Da giovane era migliore di tutti. Così talentuoso... pensavo che quel ragazzo arrivasse ad essere tra i primi cinque calciatori al mondo. Poteva giocare in tutte le posizioni. Ma devi lavorare".