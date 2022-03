Daily Mail: "Euro 2028 si giocherà nel Regno Unito e in Irlanda"

Secondo il Daily Mail, la Gran Bretagna e l'Irlanda ospiteranno i Campionati Europei del 2028. É probabile, infatti, che la Turchia, unica candidata seria rimasta in corsa, ritiri la propria offerta dopo non aver ospitato ne gli Europei del 2016 ne quelli del 2024. Anche la Russia inizialmente era candidata, ma ormai il paese è tagliato fuori dal calcio - e in generale dallo sport - internazionale. Ogni federazione ha tempo fino a settembre 2023 per presentare la propria offerta, ma se ci sarà un solo candidato la Uefa potrebbe annunciare il vincitore molto prima. Sia il Regno Unito che l'Irlanda risponderebbero a tutti i requisiti tecnici richiesti dal massimo organo del calcio europeo.