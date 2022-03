FIFAgate: chiesti 28 mesi di reclusione per Nasser Al-Khelaifi

BELLINZONA (Svizzera) - Nella giornata odierna, a Bellinzona, la procura svizzera ha chiesto una condanna a 28 mesi di reclusione contro Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain e beIN, durante il processo d'appello nell'ambito del "FIFAgate". Per quanto riguarda il coimputato Jerome Valcke, ex dirigente Fifa, sono stati chiesti 35 mesi. Il numero uno el Psg è sospettato di "istigazione all'amministrazione infedele" dell'ex segretario generale della Fifa, Valcke, per ottenere i diritti televisivi per i Mondiali 2026 e 2030. A differenza del primo grado, nell'autunno del 2020 il procuratore federale Cristina Castellote non ha chiesto la sospensione parziale. I due erano stati assolti e Valcke aveva semplicemente dovuto pagare una multa per quanto riguarda una vicenda diversa