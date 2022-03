Germania, morto Grabowski: fu campione del mondo nel 1974

Jürgen Grabowski, leggenda del calcio tedesco, è morto all'età di 77anni a Wiesbaden, città della Germania centro-occidentale, capitale del Land dell'Assia. Con la nazionale teutonica si laureò campione d'Europa nel 1972 (giocò uno spezzone nella semifinale contro il Belgio) e due anni dopo salì sul tetto del mondo quando, all'Olympiastadion di Monaco di Baviera, la Germania Ovest si impose per 2-1 sull'Olanda del calcio totale ribaltando il momentaneo vantaggio degli Orange firmato da Johan Neeskens su rigore con le reti di Breitner, anche lui dal dischetto, e Gerd Müller. Giocò l'intera carriera per l'Eintracht Francoforte, vincendo due Coppe di Germania e la Coppa Uefa del 1980 nella finale tutta tedesca contro il Borussia Mönchengladbach (in semifinale erano arrivate altre due formazioni teutoniche: Bayern Monaco e Stoccarda). A dare la triste notizia è la Dpa, che cita una dichiarazione della moglie.