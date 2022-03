Ucraina, Dreyer e Haksabanovic del Rubin Kazan si svincolano

ROMA - Anders Dreyer e Sead Haksabanovic sono stati i primi giocatori ad approfittare della decisione della FIFA che consente agli stranieri che militano nei campionati in Russia e Ucraina di svincolarsi temporaneamente (fino al 30 giugno). Il Rubin Kazan ha annunciato che il 23enne attaccante danese e il 22enne centrocampista montenegrino hanno deciso di far scattare questa clausola. Ciò significa che i due sono ora liberi di firmare per qualsiasi altro club, entro il 7 aprile. Entrambi dovranno tornare al Rubin all'inizio della prossima stagione.