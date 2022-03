Ucraina, Shevchenko: "Grazie Italia, stiamo difendendo la nostra patria"

LONDRA (Inghilterra) - Intervistato da Sky Sport 24 Andriy Shevchenko ha parlato del suo contributo per aiutare i rifugiati dal conflitto tra Russia e la sua Ucraina. L'ex bomber del Milan ha parlato del progetto "Play Your Part" spiegando gli obiettivi: "Cercare raccogliere fondi ed aiutare bambini, donne e persone anziane che stanno fuggendo dalla guerra. Dobbiamo trovare fondi anche per chi è rimasto in Ucraina dove la situazione è drammatica in tante città dove mancano medicine, acqua e cibo. Volevo ringraziare l'Italia per le sue iniziative per il mio paese - aggiunge - La gente in Ucraina ha bisogno di sapere che non è sola o abbandonata, la mia gente sta difendeno i suoi diritti, la sua libertà, stiamo difendendo la nostra patria. Cerchiamo di aiutare tutti nel tempo più veloce".