La Fifa dona un milione di dollari alle vittime della guerra in Ucraina

ZURIGO (SVIZZERA) - Dopouna prima spedizione di aiuti umanitari alla Federcalcio ucraina (Uaf) la Fifa scende di nuovo 'in campo' per l'Ucraina e dona un milione di dollari alle vittime della guerra. "Stiamo lavorando insieme alla Fondazione Uefa per l'Infanzia - scrive la Fifa in una nota - per dare le risposte necessarie alla Federcalcio ucraina e alle federazioni affiliate alla Fifa, nonché ad altri gruppi di interesse calcistico, sportivo e comunitario". Un gesto, quello della federazione calcistica internazionale, che come spiega il presidente Gianni Infantino vuole "contribuire alla causa e sostenere il popolo ucraino e coloro che sono fuggiti dalla guerra. La Fondazione è pronta ad aiutare in cooperazione con la comunità calcistica ucraina e regionale". La Fifa, dopo la richiesta della federazione ucraina, ha inviato generi di primo soccorso per far fronte alle necessità più urgenti.