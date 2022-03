Balotelli: “Moratti inarrivabile. Futuro? Sono innamorato di Napoli”

ROMA - E' un Mario Balotelli sereno quello che si racconta ai microfoni di Dazn in una lunga intervista. Ovviamente il tema principale è la lista dei conovcati di Roberto Mancini per i prossimi playoff mondiali, con Supermario che racconta: "Sono felice di quello che ho fatto. Ho vinto tutto a livello di club, mi manca solo qualcosa a livello di nazionale. E' l'unica cosa che posso rimpiangere, ma non è mai troppo tardi. L'ultima chiamata è stata inaspettata, è stato davvero emozionante. Ora speriamo che l' Italia vada ai Mondiali , poi magari pensiamo anche a vincerli. La Macedonia non è una squadra semplice da affrontare, non bisogna sottovalutarla, così come la Turchia". Evitata dunque ogni polemica in chiave azzurra, con Balotelli che confessa: "Mancini è l'allenatore a cui sono legato di più nella mia carriera. Lui mi ha fatto iniziare con l'Inter, nonostante i tanti attaccanti che c'erano. Ha avuto il coraggio di mettere me e non penso che tutti gli allenatori l'avrebbero fatto. Anche con Prandelli mi sono trovato molto bene, è stato sia permissivo che rigido con me. Ho avuto un bel rapporto con lui, così come con tutta quella nazionale".

Balotelli: "Moratti è inarrivabile come persona"

Diventare una bandiera dell'Inter, la squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico, un altro sogno di Balotelli: "Quando sono arrivato era quello l'obiettivo. Moratti è inarrivabile come persona. Mi aveva regalato una moneta d'oro, ce l'ho ancora, e lì per lì mi sono detto 'perché mi dà una moneta d'oro?'. Però non capivo, ero giovane. 'Perché mi dà una moneta d'oro così?' E lui mi diceva: 'guarda che è molto importante, perché ci credo, perché hai le qualità secondo me'. Non capivo il discorso, e poi mi ricordo che sono andato nello spogliatoio e l'ho fatta vedere a Marco Materazzi e mi ha detto: 'sai che questa l'ha regalata a Ronaldo il Fenomeno, a Recoba, ad Adriano e Ibra. L'ha regalata solo a queste quattro persone, quindi fidati che se te l'ha data..' e quindi li ho capito, questa cosa mi è sempre rimasta".

Balotelli confessa: "Sono innamorato di Napoli"

Per Balotelli il presente ora è la Turchia, ma in futuro potrebbe esserci di nuovo l'Italia: "La vedo dura. Se non fosse per De Laurentiis sarei già da dieci anni a Napoli . Sono innamorato di Napoli e l'ho detto più volte a Mino Raiola che mi sarebbe piaciuto giocare lì". Ma una volta finita la carriera da calciatore, sono anche altri gli obiettivi: "Trovare talenti sarebbe anche bello, sarebbe incoraggiante anche parlare con i ragazzi per dire le cose della mia carriera, cosa ho fatto bene cosa ho fatto male per metterli in guardia subito. Di esperienze ne ho avute tanto e sarebbe anche una cosa bella perché potrei evitare tanti problemi a loro. O magari faccio il giornalista".