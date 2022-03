Ucraina, Beckham offre il suo Instagram ad una dottoressa

KHAKRIV (Ucraina) - David Beckham ha prestato il suo account Instagram (71 milioni d follower) ad una dottoressa di Khakriv per mostrare quello che sta succedendo in questi giorni. La dottoressa in questione si chiama Iryna (capo di un centro perinatale regionale), non ha smesso di lavorare dal giorno dell'inizio dell'invasione russa e, grazie all'aiuto dello "Spice Boy" ha trascorso la giornata a pubblicare video sul lavoro che i professionisti sanitari stanno portando avanti nei giorni del conflitto tra Russia ed Ucraina. I filmati, visibili nelle storie, mostravano neonati in cura e un seminterrato in cui i pazienti dovevano essere trasferiti per sfuggire ai bombardamenti. L'ex United ha dichiarato di voler mettere in evidenza l'incredibile lavoro che Iryna e gli operatori sanitari come lei stanno facendo per salvare vite umane in Ucraina.