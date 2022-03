Olanda, Van Gaal ha il Covid: salta le amichevoli contro Danimarca e Germania

Il Ct dell'Olanda Louis van Gaal è risultato positivo al Covid. Ad annunciarlo è stata la stessa federazione che ha sottolineato che il tecnico si trova attualmente in isolamente. Il 70enne allenatore di Amsterdam è solo l'ultimo di una lunga lista di sportivi che negli ultimi giorni ha contratto il virus: da Locatelli a Lautaro Martinez, Pepe e Brekalo. L'ex tecnico di Ajax e Barcellona, solo per citare alcune delle sue passate esperienze in panchina, salterà le amichevoli contro Danimarca e Germania in programma rispettivamente sabato e martedì 29 marzo entrambe alle Johan Cryuff Arena di Amsterdam. A sostituirlo saranno i vice allenatori Danny Blind, Henk Fraser e Frans Hoek.