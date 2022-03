Ucraina, Boniek: "Nel calcio non c’è posto per la Russia"

ROMA - Zibì Boniek si schiera contro l'invasione russa in Ucraina senza mezzi termini, appoggiando anche le sanzioni allo sport russo: "Quella che vivono i cittadini ucraini è una situazione drammatica - dice il vicepresidente dell'Uefa a Vikonos Web Radio/Tv - in Polonia stiamo aiutando migliaia di donne e bambini piccoli che scappano dalla guerra, salutano mariti e padri che restano in frontiera per combattere. La situazione è solo all’inizio perché prima o poi finirà la guerra, dopo andrà trovata una soluzione al problema logistico, il popolo polacco sta facendo di tutto". L'ex calciatore polacco spiega le ragioni dei provvedimenti contro la Russia, anche in ambito sportivo: "Nel calcio non c’è posto per la Russia. Non è un discorso facile, sono stupefatto dagli sportivi che hanno dato solidarietà a Putin, chi rappresenta la Russia, un Paese che invade l’Ucraina e ammazza civili e bombardando obiettivi civili, non può far parte dello sport. Mi dispiace che qualcuno la pensi al contrario, ci sono certo cose complesse, mi dispiace che nel tennis ad esempio ci siano atleti che ancora gareggino".