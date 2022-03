Svezia, Kulusevski punge la Juve: "Era frustrante"

SOLNA (Svezia) - Giovedì la Svezia di Dejan Kulusevski affronterà la Repubblica Ceca nei playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar alla Friends Arena di Solna. Durante la conferenza stampa alla vigilia dell'incontro il giocatore del Tottenham ha parlato ancora una volta della sua ex squadra, la Juve, scoccando ancora una frecciata: "Le cose possono cambiare molto velocemente per un giocatore. Alla Juventus c’erano tante cose che non funzionavano ed era molto frustrante. Al Tottenham respiro aria nuova, ho un rapporto migliore con l’allenatore, ho ricevuto un allenamento migliore e ho migliorato il mio fisico".